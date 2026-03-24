Imola, 55 anni dei servizi educativi: grande successo di pubblico

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la settimana di celebrazioni 1971-2026: I servizi educativi comunali tra salde radici e visioni di futuro. L’iniziativa, nata per festeggiare il 55esimo anniversario dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia comunali, ha visto una grande partecipazione da parte delle famiglie, del personale educativo e dell’intera cittadinanza, confermando il legame profondo tra la comunità imolese e i suoi servizi per l’infanzia. Dal 12 al 21 marzo, la città è stata animata da un ricco calendario di appuntamenti che hanno saputo coniugare l’approfondimento pedagogico con momenti di gioia e condivisione.

Uno dei momenti centrali della settimana è stato il convegno di sabato al Teatro dell’Osservanza. Dopo i saluti del sindaco Marco Panieri e dell’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti, esperti e ricercatori si sono confrontati sul tema Generi e cura: trasformazioni nei contesti familiari ed educativi. Gli interventi di Nadia Bertozzi (servizi educativi per la prima infanzia, Regione Emilia-Romagna), Stefania Spada (antropologa, docente Unibo e ricercatrice Unipr), Chiara Borelli (assegnista di ricerca Unibo) e Stefano Grandi (dottore di ricerca in Sociologia del lavoro e dell’organizzazione) hanno offerto preziosi spunti di riflessione sulla qualità del lavoro educativo e sull’evoluzione della genitorialità, tracciando le linee guida per le sfide pedagogiche dei prossimi anni. I Nidi e le Scuole dell’Infanzia sono stati il cuore pulsante dei festeggiamenti, ospitando quotidianamente spettacoli di giocoleria, magia e letture animate. Grande entusiasmo ha suscitato il Viaggio intorno al pomodoro curato da Sarah Pellizzari Rabolini, che ha coinvolto i più piccoli in un’esperienza narrativa unica.