Imola, 42 nuovi assistenti civici di Polizia Locale per il circondario

Sono stati consegnati questa mattina nella sede del Comando Polizia locale, alla presenza del presidente del Circondario imolese Marco Panieri, del comandante della Polizia locale Daniele Brighi e del direttore del Circondario Sergio Maccagnani, gli attestati dei 42 nuovi assistenti civici di Polizia locale provenienti dai 10 Comuni dell’ente.

La consegna degli attestati, spiegano dal Circondario, è arrivata al termine del corso formativo di 20 ore che si è tenuto in modalità online nei mesi di marzo e aprile. Gli assistenti civici, ricorda l’ente, sono “volontari che svolgono attività di presidio del territorio in ambiti predeterminati: supporto per la sicurezza stradale e tutela del patrimonio pubblico”.