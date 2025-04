Imola, 25 aprile: il programma della piazza antifascista

Dalle 17 a mezzanotte di domani i Papaveri animeranno la piazza antifascista del 25 Aprile, piazza Gramsci. Si alterneranno sul palco diversi gruppi musicali: Ancora da nominare, I congiunti, Desaritmia, Cous Cous a colazione, Il diplomatico e il collettivo Ninco Nanco, Dj Nak. Dalle 17.30 alle 19.30 sarà inoltre allestito uno spazio bimbi a cura dell’associazione il Ponte Azzurro per permettere la partecipazione dei più piccoli e delle famiglie. alla musica si alterneranno gli interventi di diversi attivisti e promotori. «Vogliamo che piazza Gramsci si riempia di volti e di idee di libertà, di uguaglianza e di giustizia, di persone che quotidianamente avvertono il bisogno di parole chiare: contro i fascismi non ci possono essere chiaroscuri. La scelta è quella antifascista. Saremo in molti, a partire da chi ci ha sostenuto e ha aderito a questo pomeriggio» dicono i Papaveri. L’iniziativa, infatti, è organizzata dallo gruppo di giovani con l’Anpi di Imola, e il contributo della Cgil, dello Spi-Cgil, della Fiom-Cgil di Imola, di Polinomio Studio, dei locali Mezcal e Parsot, con la collaborazione del Comune di Imola e del centro giovanile Ca’ Vaina. Hanno aderito una vasta rete di associazioni, molte delle quali saranno presenti in piazza: Agesci, Aned Imola, Arci, ASIassociazione senegalesi Imola, Bar Ca’, Casa del Popolo di Castel Guelfo, Cidra, Comitato Pace e diritto del Circondario imolese, Edera collettivo, Extravagantis, centro giovanile Flood, MSN-Mese della storia dei neri, Il Mosaico, Il Ponte Azzurro, Libera, Msac, Officina Coboldi, Officina Immaginata, PerleDonne, Punto zero, Safasegna, libreria Selma, Socratè Tilt, Udi Imola. Dalla stessa piazza partirà anche l’appello per il voto al referendum dell’8 e 9 giugno sul lavoro.