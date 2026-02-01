Imola, 24enne arrestato per aver adescato on line una 16enne e aver abusato di lei per poi ricattarla

Un 24enne italiano residente a Imola è stato arrestato per atti persecutori e violenza sessuale dai carabinieri di Bologna della stazione Corticella per aver adescato, abusato e ricattato una 16enne di Bologna conosciuta sui social. Il ragazzo, che avrebbe precedenti di violenza sessuale alle spalle ed era sotto sorveglianza per il divieto di avvicinamento a un’altra ragazza, aveva attirato la ragazzina con una scusa a casa propria a Imola e qui aveva registrato, all’insaputa della ragazza, il loro rapporto sessuale. Da lì è poi partito il ricatto: la minacciava di pubblicare on line i video se non avesse accettato di tornare a casa sua. Le violenze quindi si sarebbero moltiplicate, fino a che la 16enne ha deciso di chiedere aiuto ai militari dopo l’episodio più grave. La richiesta di aiuto sarebbe avvenuta durante uno degli incontri fra i due e la ragazza avrebbe utilizzato una frase in codice al telefono con la caserma nel tentativo di non essere scoperta, il ragazzo però ha mangiato la foglia e dopo averle strappato il cellulare l’avrebbe anche rinchiusa a chiave in una stanza dalla quale poi la ragazza sarebbe riuscita a fuggire per tornare a casa e raccontare tutto alla madre. La denuncia è scattata subito dopo e ha portato all’arresto. Le indagini continuano, il sospetto è che ci siano altre vittime adescate con le stesse modalità dallo stesso 24enne.