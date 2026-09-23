Imola, 16 nuovi agenti per la Polizia Locale del Nuovo Circondario

Un piano di assunzioni senza precedenti per il Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese. L’organico raggiunge 73 operatori e salirà a 74 da novembre. Più presenza nei presidi territoriali, rafforzati i controlli nel centro storico di Imola e il servizio serale. Un significativo rafforzamento della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese, finalizzato ad aumentare la presenza degli operatori sul territorio e a potenziare i servizi di sicurezza urbana e di prossimità. Tra la fine del 2025 e il mese di settembre 2026 il Corpo di Polizia Locale registra infatti l’ingresso complessivo di 16 nuovi agenti, a copertura del turnover e, in parte, ad effettivo incremento della dotazione organica. Si tratta di un numero di nuovi ingressi mai raggiunto in precedenza dal Comando circondariale.

Il rafforzamento dell’organico si traduce già in un incremento concreto dei servizi sul territorio. I nuovi operatori sono stati infatti destinati fin da subito alle attività operative nei diversi presidi territoriali, affiancando il servizio su strada alla formazione iniziale obbligatoria. L’aumento delle forze disponibili permette di assicurare una maggiore presenza e visibilità della Polizia Locale, rafforzando sia il presidio ordinario nei Comuni sia alcuni servizi mirati nelle aree nelle quali è maggiormente richiesta una presenza degli operatori. In particolare, a Imola viene potenziato il controllo del centro storico e della direttrice che collega la stazione ferroviaria all’autodromo, con una maggiore presenza degli agenti nelle aree maggiormente frequentate e nei punti più sensibili in coordinamento con le altre forze dell’ordine statali.