Imola, 16 nuovi agenti per la Polizia Locale del Nuovo Circondario

Un piano di assunzioni senza precedenti per il Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese. L’organico raggiunge 73 operatori e salirà a 74 da novembre. Più presenza nei presidi territoriali, rafforzati i controlli nel centro storico di Imola e il servizio serale. Un significativo rafforzamento della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese, finalizzato ad aumentare la presenza degli operatori sul territorio e a potenziare i servizi di sicurezza urbana e di prossimità. Tra la fine del 2025 e il mese di settembre 2026 il Corpo di Polizia Locale registra infatti l’ingresso complessivo di 16 nuovi agenti, a copertura del turnover e, in parte, ad effettivo incremento della dotazione organica. Si tratta di un numero di nuovi ingressi mai raggiunto in precedenza dal Comando circondariale.
Grazie a questi inserimenti, il Corpo può oggi contare su 73 operatori complessivi: 1 Comandante dirigente, 15 ufficiali tra commissari e ispettori e 57 agenti. Dal 1° novembre, con l’ulteriore ingresso programmato, la dotazione salirà a 74 unità complessive, di cui 58 agenti. Si ricorda che a questi, si aggiungono i 6 amministrativi oltre ai 4 messi notificatori, per un totale di 84 persone.