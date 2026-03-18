Imola, 1.500 ragazzi nel segno della legalità e di Peppino Impastato GALLERY

IMOLA. Oltre 1.500 studenti delle scuole secondarie del territorio imolese si sono ritrovati questa mattina al Teatro dell’Osservanza per incontrare Giovanni Impastato, scrittore e fratello di Peppino, il giovane giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1978. L’evento, intitolato “Insieme verso un domani migliore – Vite che hanno cambiato la storia”, si è svolto nell’ambito della Settimana della Legalità, a tre giorni dalla Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie.

Con Giovanni Impastato ha dialogato Alfonso Sardo, criminologo ed ex poliziotto della sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo, protagonista delle operazioni che portarono all’arresto dei responsabili delle stragi di Capaci e via D’Amelio. In sala erano presenti circa 1.500 ragazze e ragazzi, mentre altre 28 classi (22 di Imola e 6 dell’IC Sandro Penna di Battipaglia, in provincia di Salerno) hanno partecipato in collegamento online.

Al centro dell’incontro la figura di Peppino Impastato, che scelse di combattere la mafia non con le armi ma con la parola, l’ironia e la controinformazione: dai microfoni di Radio Aut smontava il potere mafioso rendendolo ridicolo, dimostrando come cultura e pensiero critico possano essere strumenti potentissimi. Una lezione che i ragazzi hanno potuto approfondire anche attraverso le “Cassette della Legalità”, posizionate in ogni istituto della rete: raccoglitori di domande, dubbi e proposte che gli studenti hanno scritto per aprire un confronto autentico sui valori della società.

All’evento erano presenti il sindaco Marco Panieri, gli assessori comunali Giacomo Gambi e Gianna Gambetti, il questore di Bologna Gaetano Bonaccorso e il consigliere regionale Fabrizio Castellari. Il sindaco ha consegnato a Giovanni Impastato un piatto in ceramica raffigurante piazza Matteotti.

L’iniziativa è promossa dalla “Rete dei Valori – Radici di Legalità”, che unisce dodici istituti del territorio imolese, e si inserisce nel progetto “Che Potenza! Giovanni Falcone”, ideato da Scuolare APS e dal Siulp a partire dal 2017, con il patrocinio della Fondazione Falcone di Palermo. Nelle mense scolastiche imolesi è stato intanto distribuito l’olio Libera Terra, e la prossima settimana il Consiglio comunale dedicherà la prima ora dei lavori alla Giornata della memoria.