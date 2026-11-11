Imola, 100mila euro a sostegno delle attività del centro: come presentare la domanda

Il Comune di Imola ha pubblicato il nuovo bando a sostegno delle imprese dell’Hub urbano Imola Centro Storico, mettendo a disposizione 100.000 euro di contributi a fondo perduto per sostenere gli investimenti delle attività economiche e favorire l’apertura di nuovi esercizi.

L’iniziativa rientra nel progetto “Hub Imola 2026”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con 560.000 euro, nell’ambito di un programma complessivo di interventi da oltre 1,25 milioni di euro, che comprende riqualificazione urbana, sostegno alle imprese, promozione e valorizzazione del centro storico.

Il bando prevede due linee di finanziamento: 70.000 euro per la qualificazione delle imprese esistenti (Misura A) e 30.000 euro per le nuove aperture (Misura B). I contributi coprono il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 10.000 euro per impresa, per investimenti di almeno 2.000 euro. Tra gli interventi finanziabili figurano il miglioramento dei locali, il rinnovo di arredi, attrezzature, vetrine e insegne, gli interventi per l’accessibilità e l’efficientamento energetico e specifiche soluzioni digitali.

Il progetto dell’Hub urbano e il bando sono sviluppati in collaborazione con Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti Territorio Imolese, CNA Imola Associazione Metropolitana e Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana nell’ambito del percorso di partenariato avviato con il Comune. Le imprese interessate potranno rivolgersi anche alle associazioni di categoria per ricevere informazioni, chiarimenti e supporto nella partecipazione al bando. Un primo incontro pubblico di presentazione del bando agli operatori economici è previsto per giovedì 19 novembre 2026, alle ore 14, presso la Sala del Consiglio Comunale di Imola. Sarà l’occasione per illustrare le opportunità di finanziamento, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate entro il 1° febbraio 2027, tramite PEC all’indirizzo suap@pec.nuovocircondarioimolese.it, tutti i dettagli sono disponibili nel bando: https://www.comune.imola.bo.it/sviluppo-economico/imprese/hub-del-centro-storico