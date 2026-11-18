IMOLA. Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Imola hanno registrato ben dieci tentativi di truffa telefonica in danno di cittadini residenti nel territorio. Anche in questo caso, il consueto copione non è giunto a consumazione grazie alla tempestiva reazione delle potenziali vittime, a conferma anche dell’efficacia della capillare campagna di informazione e sensibilizzazione condotta dall’Arma dei Carabinieri a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Nello specifico, nel corso del pomeriggio, l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto dieci distinte richieste di assistenza. I cittadini coinvolti – otto donne e due uomini, tutti residenti a Imola a eccezione di una signora 61enne di Castel San Pietro Terme – hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine o ad altri enti, i quali tentavano di carpirne la fiducia. Mettendo in pratica le indicazioni apprese durante gli incontri preventivi, i segnalanti hanno prontamente riattaccato il telefono e allertato il 112, sventando di fatto il compimento del reato.

Proprio al fine di mantenere alta l’attenzione su questo increscioso fenomeno criminale, nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Castenaso, unitamente al personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e con il prezioso supporto dell’Amministrazione Comunale, hanno allestito un apposito Info point. L’iniziativa si è svolta in occasione del mercato settimanale, luogo nevralgico di aggregazione, dove i militari hanno incontrato la cittadinanza e distribuito brochure informative per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tecniche di raggiro più utilizzate.

Considerata la persistenza di tali condotte illecite, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna ribadiscono la necessità di non abbassare la guardia. Si rinnova l’invito a diffidare categoricamente di chiunque – sia telefonicamente sia presentandosi a domicilio – richieda la consegna di somme di denaro, gioielli o altri beni di valore, a prescindere dalla qualifica o dall’ente di appartenenza dichiarati. In presenza di richieste anomale, insistenti o di presunte situazioni di emergenza riguardanti i propri familiari, si raccomanda ai cittadini di non aderire ad alcuna richiesta, di interrompere la conversazione e di contattare il Numero Unico di Emergenza 112, operativo 24 ore su 24, per consentire il tempestivo intervento delle pattuglie.