Il Wec inizierà il campionato mondiale da Imola special guest in Fanzone Martin Solveig, la presentazione della tre giorni questa mattina a Milano

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA WEC World Endurance Championship 6 Hours of Imola 2026, in programma dal 17 al 19 aprile. Round di apertura del FIA World Endurance Championship dopo il rinvio della gara del Qatar, ospiterà anche il Prologo come spiegato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione a Milano sulla terrazza della Rinascente, partner dell’autodromo per la manifestazione.

Per il terzo anno consecutivo, il circuito di Imola accoglie una delle competizioni di maggiore rilievo del panorama endurance internazionale, confermando il proprio posizionamento nel calendario iridato e la capacità organizzativa maturata nelle precedenti edizioni. L’edizione 2026 vedrà al via 14 case costruttrici impegnate nelle categorie Hypercar e LMGT3, in un contesto tecnico e sportivo tra i più competitivi degli ultimi anni, con la Ferrari impegnata a difendere il titolo conquistato nel 2025 davanti al pubblico di casa.

L’impegno dell’Autodromo non si limita all’organizzazione sportiva, ma si estende alla costruzione di un evento capace di coinvolgere il territorio e offrire un’esperienza completa agli spettatori. All’interno del circuito sarà allestita una Fan zone con attività di intrattenimento, aree dedicate al pubblico e proposte food, pensata per accompagnare gli appassionati durante l’intero fine settimana di gara. Il sabato sera il palco sarà animato dalla Special Guest dell’evento Martin Solveig, uno dei DJ e producer francesi più iconici della scena internazionale, protagonista dei principali club e festival del mondo con il suo inconfondibile sound house ed elettronico. Artista globale e autore di hit planetarie come “Hello”, incarna perfettamente l’incontro tra musica, moda e lifestyle contemporaneo, con un’energia e uno stile che richiamano il dinamismo e l’adrenalina del mondo del motorsport.

Il legame con la città di Imola rappresenta poi un elemento centrale del progetto. Giovedì pomeriggio, nel centro storico, è in programma la presentazione ufficiale dei piloti, appuntamento ormai consolidato che consente al pubblico di incontrare i protagonisti del Mondiale Endurance e che rafforza la sinergia tra circuito e territorio. Inoltre, dal venerdì alla domenica tornerà l’Imola Fan City Experience