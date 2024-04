Il Wec infiamma gli appassionati, i tifosi invadono Imola

Tanta gente, complice il bel tempo, ha raggiunto l’autodromo per quella che, di fatto, era la prima vera giornata in pista della 6 Ore di Imola, secondo appuntamento del Wec. Chi per prendere posto sulle tribune ed assistere alle prime prove libere e chi, davvero un sacco, per fare la spola tra il paddock e la fan zone di via Malsicura e assaporare così il lato più commerciale dell’evento. Molti si sono concessi il gusto di fare un giro sulla grande ruota panoramica o di provare i simulatori e visitare gli stand delle Case automobilistiche. Altri, invece, hanno raggiunto lo stand della Guardia di Finanza, che proprio quest’anno celebra il 250° anniversario dell’istituzione del Corpo, per ammirare il simulatore di volo di un elicottero. Domani fuori dal tracciato si replica, mentre in pista spazio al mattino alla terza sessione di libere e, nel pomeriggio, alle qualifiche e all’Hyperpole sia per la categoria Lmgt3 che Hypercar. Domenica la gara, che scatterà alle 13 con 37 vetture sulla griglia di partenza.