Il sindaco Panieri “Il percorso per riportare il Gran Premio a Imola non si ferma”

Imola
  • 10 novembre 2026
Da sinistra il presidente dell’Aci Geronimo La Russa, il campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli e il sindaco di Imola Marco Panieri
Da sinistra il presidente dell’Aci Geronimo La Russa, il campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli e il sindaco di Imola Marco Panieri

IMOLA. “Prendiamo atto della volontà, emersa dai media, di confermare gli ultimi Gran Premi della stagione in Qatar e ad Abu Dhabi, alla luce dei progressi nel quadro internazionale”. Tuttavia, assicura il sindaco di Imola Marco Panieri, “il nostro percorso per riportare il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Formula 1 a Imola non si ferma”. In una nota in cui commenta la decisione comunicata oggi dal presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem, il primo cittadino imolese non nasconde la propria amarezza, ammettendo che “avremmo voluto vivere questo momento storico insieme al neo campione del mondo Kimi Antonelli, ai team e ai nostri straordinari tifosi”. Ora, fa sapere Panieri, che “assieme al presidente Michele de Pascale, alla Regione Emilia-Romagna, ad Aci e ai partner istituzionali e sportivi, continueremo a lavorare per valorizzare la nostra Motor Valley e riaffermare la disponibilità di Imola a ospitare la Formula 1. Siamo convinti che il meglio debba ancora venire”.

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