Il maltempo annulla anche il Baccanale per oggi

A causa del maltempo, le attività del Baccanale previste per oggi, venerdì 3 novembre, in Piazza Matteotti sono state annullate o rinviate a data da destinarsi. Tra gli appuntamenti rimandati (precedentemente previsti per oggi): la presentazione del libro “Amaro, un gusto italiano” con Massimo Montanari, la presentazione del libro “Il cuoco pubblico” con Paolo Rambelli, il laboratorio “Baccanale da bere” con Stella Palermo e il concerto di Gipsy Caravane. La mostra “Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050” curata dal Professor Montanari assieme alla giornalista e scrittrice Laura Lazzaroni, sarà nuovamente visitabile presso la Sala del Museo Checco Costa dell’Autodromo di Imola dal 6 novembre. La mostra rappresenta un ideale viaggio alla scoperta della gastronomia tra passato, presente e futuro, tra ricerca scientifica, cultura pop, gioco e indagine critica.