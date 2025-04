Il gruppo ecologico imolese “Puliamo i fossi”: “Rio Rovigo, il volontariato da solo non basta” VIDEO

«Siamo disponibili a dare il nostro contributo, consapevoli però che solo il volontariato non può bastare. Sarebbe come svuotare l’oceano con un secchio». Così Marco Galassi, presidente del gruppo ecologico imolese “Puliamo i fossi” che dal 2020 si occupa delle aree verdi della città, commenta ciò che sta accadendo nel rio Rovigo dove da settimane a causa di una frana tonnellate di rifiuti di una discarica dimenticata si sono riversati nel corso d’acqua, arrivando già nel fiume Santerno. Sul “caso” associazioni e attivisti hanno inviato un esposto alle Procure di Firenze e Bologna, mentre abitanti della zona e volontari vorrebbero rendersi utili, ma le ordinanze comunali di Palazzuolo e Firenzuola vietano a tutti coloro che non siano delle aziende incaricate di andare a raccogliere i rifiuti nel rio.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale