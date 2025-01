Il “ghiottone”: il super aspirapolvere dal Belgio per le strade di Imola

Si chiama Glutton, che significa “ghiottone”, ed è un aspiratore elettrico nuovo di zecca prodotto a Namur in Belgio, in grado di pulire ancora meglio il cuore della città di Imola, il Centro Storico.

È utilizzato per servizio integrativo di pulizia richiesto dal Comune che viene svolto dall’8 gennaio 2025, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 12 dagli operatori della coop sociale Solco Talenti di Imola (aderente al Consorzio EcoBI) che si occupa dello spazzamento manuale nell’ambito del contratto di affidamento dei servizi di igiene ambientale in collaborazione con Hera.

Glutton è equipaggiato con due motori indipendenti, per aver la miglior resa nella marcia e forza di aspirazione ed è leggero e maneggevole, il livello di rumore è praticamente nullo, grazie ai motori elettrici e alla doppia insonorizzazione.

È dotato di un tubo in fibra di carbonio, in grado di raccogliere tutti i rifiuti con la massima efficienza, anche quelli piccoli come, per esempio, i mozziconi di sigaretta, in quanto può entrare e pulire negli interstizi e nei punti più difficili da raggiungere con i sistemi tradizionali. Il suo utilizzo consente pertanto una maggiore precisione e accuratezza, ma non solo.

È anche dotato di un serbatoio ad acqua con lancia a pressione utilizzabile per il lavaggio e la sanificazione di piccole superfici, dove per esempio si trovano escrementi, guano o sporcizia varia.

Il tutto in linea con l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, per un servizio di igiene più accurato, per aumentare ulteriormente la qualità del decoro nelle strade del centro storico di Imola.