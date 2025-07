Il concerto evento di Imola. Max Pezzali fa cantare agli 85mila fan una sua hit: «Vi ascolto, un concerto con così tanta gente non mi ricapita più»

Ha fatto saltare, ballare e cantare 85mila persone. Cantare nel senso letterale del termine; verso la fine, infatti, ha invertito i ruoli e chiesto al pubblico di intonare per lui una delle sue canzoni più iconiche perché, ha spiegato al microfono, «un concerto con così tanta gente non mi ricapita più». Max Pezzali conquista Imola, riportando per due ore la mente e il cuore agli anni ‘90. C’erano tanti ragazzi dell’epoca al concerto evento all’autodromo, ma anche tanti ragazzi di oggi per un artista che nel tempo ha saputo conquistare più generazioni. In migliaia su prato, paddock e curva tra coreografie a fumetti e coriandoli a strisce sparati a sorpresa, altrettanti fuori, ad ascoltare brani che hanno accompagnato gli anni della giovinezza o anche solo per curiosità. Il Grand Prix (come è stato ribattezzato l’evento) di Max Pezzali non poteva avere cornice migliore.