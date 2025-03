Il Comune di Bologna premia lo Scalogno di Romagna, i Cappelletti di Imola e il Raviolo dolce di Casalfiumanese GALLERY

BOLOGNA. Cinque prodotti gastronomici e tre saperi tradizionali sono stati riconosciuti a marchio De.Co (Denominazione Comunale d’Origine) dalla Giunta, che prosegue il lavoro di valorizzazione dell’identità culturale locale a partire dal riconoscimento delle eccellenze del territorio. Tra le specialità gastronomiche che entrano nelle De.Co., prodotti tipici e ricette tradizionali come: la Patata di Tolè, eccellenza DOP del nostro Appennino; il Raviolo dolce di Casalfiumanese, biscotto ripieno di mostarda protagonista di una sagra storica; la Vera torta di Imola o Torta degli Sposi, dolce tradizionale simbolo delle grandi occasioni; lo Scalogno di Romagna, con una storia di almeno 3000 anni e coltivato secondo rigorosi disciplinari di produzione integrata e infine i Cappelletti d’Imola, il piatto tipico delle feste e delle ricorrenze speciali. Le cinque nuove De.Co. si aggiungono alle tante specialità del territorio riconosciute elementi identitari del patrimonio culinario locale.

Tra le nuove attribuzioni De.Co., la novità di un sapere che unisce la tradizione vinicola e quella gastronomica definendo gli Abbinamenti ideali di cibo e vino dell’area metropolitana bolognese. Altri due saperi tradizionali che diventano De.Co. sono il Canto orale di tradizione popolare che, grazie al contributo del Coro Stelutis e del Coro Antonella Alberani, riconosciuti promotori De.Co., viene valorizzato come patrimonio che racconta la storia e le esperienze delle generazioni passate, insieme allo Spillo del Carnevale di San Giovanni in Persiceto. Quest’ultimo prende vita nella sfilata dei carri di Carnevale, una performance unica di meccanismi scenici che unisce teatro, satira e simbolismo carnevalesco, rafforzando il senso di comunità dei tanti artigiani e appassionati che vi prendono parte. Anche l’Associazione il Carnevale di San Giovanni, che promuove lo Spillo, è stata iscritta al registro De.Co.

Sono state inoltre iscritte al registro delle De.Co. nuove attività artigianali che si fanno promotrici del marchio. L’eccellenza artigianale tutelata dalla De.Co., si esprime infatti anche attraverso il lavoro di imprese e aziende come quella di Nonna Cesira snc, Il Regno della pasta di Spisni Gianluca, le cesarine di Home Food srl, Dal Fiume Paola snc e Sfoglia Rina srl per l’arte della sfoglina bolognese De.Co., a cui si aggiunge l’esperienza pluridecennale del liutaio Gianluca Poli per la liuteria bolognese De.Co.

Tutte le recenti attribuzioni si inseriscono in un progetto ambizioso volto a tutelare e diffondere il patrimonio culturale e le tradizioni del territorio, garantendo supporto e visibilità alle realtà che da sempre custodiscono l’essenza della cultura locale.

Per ulteriori informazioni: https://www.decobologna.it/