“Il coccodrillo come fa” in stile Bon Jovi: l’imolese Michele Vinci fa impazzire “X Factor” VIDEO

Si è presentato sul palco con una maglia con il simbolo del divieto sulla scritta ‘Autotune’ e con una canzoncina per bambini in stile metal. L’imolese Michele Vinci con la sua esibizione ha fatto letteralmente impazzire il pubblico e i quattro giudici di X Factor Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli. Il suo mash up con la canzone iconica di Bon Jovi ‘It’s my life’ e la celebre canzone per bambini ‘Il coccodrillo come fa‘ è piaciuto soprattutto ai telespettatori che aspettavano con ansia un rinnovamento del celebre programma di Sky: “Quattro sì”, grida il pubblico in live.

“Mi piace far ridere - dice Vinci presentandosi ai quattro giudici - io sono un metallaro e questa sera porto due grandi classici, fatti a modo mio“. Nessuno si sarebbe aspettato la combo, a parte i suoi 124mila follower su Instagram che conoscono bene il suo genere. “Hai una voce strepitosa, questo pezzo è già una hit“, decreta Manuel Agnelli. Purtroppo la sua simpatia non è sufficiente per proseguire il suo percorso nel programma (Dire)