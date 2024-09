I segnali stradali si vedono di notte? Martedì un test all’autodromo di Imola dalle 21 fino alle 4

Nell’ambito delle ricerche condotte dallo Spoke 7 “CCAM Connected Networks and Smart Infrastructure” del MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2024, dalle 21 alle 4, si svolgeranno i test sperimentali presso l’Autodromo di Imola. Questo progetto, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento DICAM dell’Università di Bologna e Movyon – polo tecnologico del Gruppo Autostrade per l’Italia, mira a valutare la leggibilità e la visibilità dei segnali stradali verticali utilizzando tecnologie innovative basate sul workload dei conducenti.

L’attività sperimentale, che coinvolgerà 20 utenti alla guida di un veicolo lungo un tracciato di prova in condizioni notturne senza illuminazione stradale, rappresenta un passo significativo verso l’ottimizzazione della sicurezza stradale. Lungo il percorso saranno installati segnali verticali di diverso tipo, caratterizzati da vari livelli di retroriflettenza e condizioni di manutenzione.

Basandosi su dati raccolti durante test precedenti e rilevamenti acustici condotti nell’autodromo, l’impatto acustico complessivo rimarrà entro i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.