I lupi oggi sono anche in pianura: “Conoscerli per poter convivere”

Aumentano gli avvistamenti di lupi anche nel territorio imolese. «Come ha documentato Luigi Molinari del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, uno dei tecnici più preparati sulla situazione emiliano romagnola, la specie dopo aver saturato montagna e collina, dove è arrivato oltre venti anni fa, si sta stabilizzando anche nei territori di pianura a nord della via Emilia. Questo fatto, che ha un po’ sorpreso anche il mondo naturalistico, comporta una maggior frequenza di avvistamenti per il semplice fatto che siamo noi umani, in pianura, ad essere di più e più attivi a tutte le ore del giorno e della notte, le strade sono più frequentate, le aree più illuminate. In ogni caso questa è una sorprendente dimostrazione del grado di adattabilità e resilienza di questa specie». Le parole sono della guardia ambientale volontaria imolese Luca Bartolucci.

