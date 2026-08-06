Hub urbano del centro: a Imola e Castel San Pietro 1,1 milioni di euro

Imola
  • 06 agosto 2026
Il centro storico di Imola (Mmph)
Il centro storico di Imola (Mmph)

Il Comune di Imola ha ottenuto il massimo del finanziamento regionale per l’hub urbano del centro storico: 560mila euro. Stesso risultato per Castel San Pietro, che si aggiudica la medesima cifra. I due Comuni portano quindi a casa dalla Regione oltre un milione di euro, con il quale potranno sviluppare i rispettivi progetti per il rilancio commerciale e la valorizzazione dei centri storici.

I due centri erano diventati hub urbani un anno fa, quando la Regione Emilia-Romagna aveva accolto tutte le 63 candidature presentate nell’ambito della legge per la nascita degli “hub urbani e di prossimità”, pensati per rivitalizzare centri storici, borghi e spazi urbani in trasformazione.

La candidatura di Imola era stata costruita insieme a Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti Territorio Imolese, Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana e Cna Imola. L’Hub Centro Storico nasce con l’obiettivo di rendere il cuore della città più vitale, attrattivo, sostenibile e competitivo, attraverso una gestione condivisa con associazioni di categoria e realtà economiche e sociali. Il progetto prevede azioni coordinate a sostegno del commercio di prossimità, iniziative promozionali, formazione e strumenti digitali, oltre a interventi per favorire la residenzialità, migliorare l’accessibilità e accrescere la qualità degli spazi urbani. Il centro viene inoltre considerato come luogo di cultura, relazioni e innovazione sociale.

Anche Castel San Pietro potrà ora tradurre in interventi concreti il progetto elaborato per il proprio hub, il cui perimetro comprende le aree più significative del centro urbano e termale, tra cui via Matteotti, via Cavour e via Mazzini, principali assi commerciali della città. A settembre ci sarà un incontro tra l’amministrazione e i commercianti. Intanto la sindaca Francesca Marchetti non nasconde la propria soddisfazione: «Una bellissima notizia. La Regione ha creduto nella qualità del progetto che abbiamo costruito insieme alle associazioni di categoria, alle attività economiche e ai tanti soggetti che hanno contribuito al percorso di elaborazione. La legge regionale ha introdotto un cambio di paradigma».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui