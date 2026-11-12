Guida Michelin 2027, retrocesso il San Domenico di Imola, per il resto solo conferme ed è romagnolo il miglior sommelier

La Guida Michelin 2027 non è stata particolarmente generosa con la Romagna. Ma soprattutto è stata dura con il Ristorante San Domenico di Imola che perde la seconda stella dopo decenni. La prima segnalazione della “Rossa” per la cucina imolese fondata da Gianluigi Morini nel 1970 arrivò nel 1973, nel 1975 conquistò la prima stella Michelin e nel lontano 1977 la seconda, mantenuta fino al 1990 quando la perse proprio mentre il San Domenico si lanciava nell’apertura e gestione della sede di New York . Quella seconda stella che fu poi riconquistata a fine 1999 per l’edizione dell’anno 2000 della stessa Guida e da allora mai più tolta alla cucina imolese. Ma nell’edizione 2027 presentata oggi a Piacenza il San Domenico figurerà nuovamente con un solo simbolo. «Una amara sorpresa - commenta lo chef Max Mascia -. Me ne prendo la responsabilità, perché è giusto che lo chef così come è il primo ad apparire quando si festeggiano i successi, sia anche il primo a farsi avanti quando le cose non vanno come si vorrebbe. Le ragioni non le conosco, e nonostante siamo in guida da oltre 50 anni non siamo stati preavvisati l’ho scoperto aggiornando la app dopo la presentazione. Ma detto questo, come sempre, accettiamo ovviamente il giudizio dei professionisti nel settore. Posso solo dire che il nostro impegno non è mai venuto meno e continuerà».

Almeno sono state confermate tutte le altre stelle romagnole, senza però né avanzamenti o nuovi ingressi. L’unico due stelle in Romagna resta ora il Magnolia di Alberto Faccani a Longiano, confermata una stella a Gianluca Gorini di DaGorini a San Piero in Bagno, come al Ristorante del Lago di Bagno di Romagna che però porta a casa anche il Michelin Sommelier Award 2027 conquistato da Andrea Bravaccini. Una stella riconfermata anche a La Buca e Ancòra di Cesenatico, mentre è il Rimineseè ancora la fetta di Romagna prediletta dagli ispettori della Rossa, hanno infatti riassegnato il blasone a Guido, Da Lucio, Abocar, Il Piastrino di Pennabilli. Riminese anche l’unico nuovo ingresso fra i locali segnalati Bib Gourmand: è la trattoria La Marianna del Borgo San Giuliano.