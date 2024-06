Giovani, 48 borse estive nel territorio imolese per studenti delle superiori

Sono in rampa di lancio nel territorio imolese le esperienze di borse estive scuola-lavoro, in programma per gli studenti degli istituti superiori del circondario da metà giugno alla prima settimana di settembre. Lo scopo, puntualizza il Comune, è quello di “offrire agli studenti l’opportunità di acquisire competenze pratiche e di avvicinarsi al mondo del lavoro”, contribuendo al loro sviluppo personale e professionale. Al momento sono 48 le borse avviate nel 2024, mentre è confermato anche il contributo riconosciuto allo studente: si tratta di 130 euro a settimana, mentre la durata di ogni singola borsa studio è compresa fra le 4 e le 6 settimane. Durante l’estate, gli studenti delle classi terze e quarte parteciperanno ad esperienze lavorative in diverse istituzioni locali, secondo una lista che recita Comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Medicina, Mordano, Ausl di Imola, Asp Circondario imolese, Area Blu Imola-Cspt, Nuovo Circondario Imolese e Solaris di Castel San Pietro. “Queste esperienze permetteranno agli studenti di applicare le conoscenze acquisite in aula in contesti reali, sviluppando abilità trasversali quali il lavoro di squadra, la comunicazione e la gestione del tempo. Le attività che gli studenti sono chiamati a svolgere saranno di carattere amministrativo, tecnico, informatico, di assistenza, educativo, di accoglienza turistica” e altro ancora.