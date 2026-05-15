Giornata europea dei mulini 2026, il Mulino Scodellino moderno già prima di Cristoforo Colombo

A Castel Bolognese esiste un luogo dove l’acqua scorre ininterrottamente da secoli, testimone di una civiltà che ha saputo trasformare la pianura alluvionale in terra agricola, come racconta Rosanna Pasi, ex insegnante e oggi anima dell’Associazione Amici del Mulino Scodellino che in occasione della Giornata Europea dei mulini storici sarà aperto con la macina alle 15.30 in entrambe le giornate. Sabato 16, inoltre, verrà presentato il libro di Ilaria Guidantoni “Il bacio da sfogliare”, edizioni Cinquecento, mentre domenica alle 17 è in programma il concerto con Garage band.