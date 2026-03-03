Gioca a scuola con uno storditore elettrico, intervengono i Carabinieri di Imola

IMOLA. I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno sequestrato uno storditore elettrico e informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. È successo durante un intervento dei militari in una scuola del Bolognese, su richiesta di un insegnante che aveva telefonato al 112 per segnalare il possesso del dissuasore elettrico da parte di uno studente. All’arrivo dei Carabinieri, il docente ha riferito di essere intervenuto subito dopo aver udito il rumore di una scarica elettrica e le risate di due ragazzi che si stavano rincorrendo lungo il corridoio durante la ricreazione delle 11. Uno dei due giovani, avvicinato dall’insegnante, aveva il dispositivo elettrico, verosimilmente artigianale. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Quanto rinvenuto è stato preso in consegna dai Carabinieri che hanno informato i genitori del ragazzo e l’Autorità giudiziaria competente.