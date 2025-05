Formula uno, vince per la quarta volta consecutiva a Imola Verstappen su Redbull. Ferrari se la gioca tutta ma resta giù dal podio, abbandona Antonelli

Verstappen vince per la quarta volta consecutiva il Gran Premio di Imola, quello dall'addio o forse dell'arrivederci. Il campione del mondo conquista la prima con il fantastico scatto di forza allo scattare del semaforo e resta sempre lì. Completano il podio Norris secondo e Piastri terzo che hanno lottato fra loro. Un podio annunciato e confermato. Le Ferrari hanno comunque dato un segno di voler recuperare almeno un po' di affetto da parte di un pubblico deluso dal sabato deprimente di prove.

La lotta fino alla fine per il quinto posto con Albon si risolve a favore di quest'ultimo , dal muretto dicono al monegasco di farlo passare all'ultimo giro per evitare penalità. E' stato infatti nell'incidente fra i due a due giri dalla fine che ne ha potuto approfittare l'altro ferrarista Hamilton per agguantare il quarto posto rimanendo comunque a guardare il podio da lontano. Nona la scuderia faentina con Hadjar al nono posto, dopo una gara molto bella per lui. Peccato per Kimi Antonelli che al 46esimo giro deve abbandonare e parcheggia davanti alla Tosa.