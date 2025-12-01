Formula Uno, Imola esclusa dal calendario 2026, ma la Regione stanzia fondi per finanziare il ritorno

Nel bilancio 2026 della Regione Emilia-Romagna ci sono anche i fondi per finanziare il ritorno del Gran Premio di Imola di Formula 1. Nella manovra presentata dalla giunta de Pascale e da oggi al vaglio dell’Assemblea legislativa (c’era l’assessore Davide Baruffi per illustrare il provvedimento ai consiglieri), compaiono infatti anche 5 milioni di euro “per la riconferma sul territorio regionale del Gp di Formula Uno presso l’autodromo di Imola”. Nonostante l’esclusione del circuito sul Santerno dal calendario 2026 della competizione, dunque, la Regione tiene pronti i fondi per un clamoroso ritorno di Imola.