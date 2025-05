Formula Uno, il Governo tifa Imola: stanziati 5 milioni per ogni Gran Premio in Italia fino al 2032. Salvini: “Manifestazione iconica”

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del Decreto Legge Infrastrutture approvato oggi in Consiglio dei Ministri, ha stanziato 5,25 milioni di euro per il 2025 e 5 milioni per ogni anno dal 2026 al 2032 a favore della Federazione sportiva nazionale-ACI per la realizzazione dei Gran Premi di Formula 1 che si svolgeranno negli autodromi di Monza e Imola. “Il Governo riconosce la straordinaria importanza dei Gran Premi di Formula 1 di Monza e Imola non solo come eventi sportivi di caratura mondiale, ma anche come fondamentali volani economici e vetrine internazionali per la Lombardia e l’Emilia-Romagna”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Questo investimento strategico mira a garantire la continuità e il successo di queste manifestazioni iconiche, sostenendo l’indotto turistico e l’immagine del nostro Paese nel panorama globale del motorsport. Le misure adottate a favore dei grandi eventi sportivi significano anche supportare concretamente queste eccellenze territoriali”, conclude la nota del Mit.