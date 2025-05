Formula Uno, “è il momento di confermare il Gran Premio di Imola per i prossimi anni”: lettera aperta del sindaco Panieri e del presidente della Regione De Pascale

In questi anni, l’Autodromo di Imola ha investito risorse ingenti per riqualificare spazi e accessi, aumentare la capienza e i livelli di sicurezza, restare al passo con tutti gli adeguamenti richiesti e moltiplicare le potenzialità di accoglienza. Si tratta di investimenti principalmente territoriali, segno concreto di una visione strategica chiara, riconosciuta a livello nazionale e internazionale”.

“È il momento di confermare il Gran Premio di Formula 1 a Imola anche i prossimi anni”. Alla vigilia della gara, il sindaco di Imola Marco Panieri e il presidente della Regione Michele De Pascale in una nota hanno ribadito l’orgoglio e la voglia di mantenere la Formula Uno in quello che resta un circuito storico.

“Alla luce di tutto questo - continua la nota - è arrivato il momento di affrontare, approfondendo ogni aspetto economico, organizzativo e tecnico, l’opportunità del rinnovo del contratto per ospitare la Formula 1 a Imola oltre il 2025.

Il contratto siglato nel 2021 – in cui in pochi, allora, credevano – prevedeva il ritorno stabile del Gran Premio fino al 2025. Abbiamo onorato quell’intesa, rispondendo a tutti gli standard richiesti. Successivamente, l’edizione 2023 fu purtroppo annullata a causa della tragica alluvione del 16-17 maggio (proprio 2 anni fa), che devastò i nostri territori e provocò numerose vittime in tutta la regione. In quel momento, tutti i soggetti istituzionali coinvolti si impegnarono formalmente a recuperare quell’edizione nel 2026. È un impegno che è stato ribadito più volte. Ora è il tempo, per tutti, di assumersi le proprie responsabilità. Imola c’è sempre stata. Anche quando, nel 2020, la Formula 1 aveva la necessità di disputare Gran Premi a porte chiuse durante il periodo Covid, mentre altri Paesi rifiutavano, noi abbiamo risposto con coraggio. Questa disponibilità ci è stata riconosciuta, più volte, da tutti.

Oggi Imola, il territorio e l’Emilia-Romagna chiedono alla Formula 1 e ai partner che venga rispettato quell’impegno. Lo chiedono nel nome dei tifosi, e nel rispetto di quanti, in quelle giornate tragiche, si sono rimboccati le maniche per ricostruire. Lo chiedono per i numeri e le emozioni che il Gran Premio a Imola ha generato e sta generando, anche in questi giorni.

Il territorio e la Regione Emilia-Romagna hanno già stanziato e inserito a bilancio le risorse necessarie per confermare il Gran Premio anche nel 2026 e negli anni successivi. È il momento che anche gli altri partner coinvolti, con cui in questi anni abbiamo condiviso obiettivi e strategie, facciano la loro parte. È tempo di scegliere di confermare un evento che unisce prestigio internazionale, promozione del Made in Italy e ritorni economici e turistici concreti per la nostra terra e per l’intero Paese”.