Formula Uno: domenica 18 maggio in A14 chiusure per la stazione di Imola, ecco gli orari

In occasione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la stazione di Imola sarà chiusa, domenica 18 maggio, con le seguenti modalità:

- dalle 7:00 alle 15:00, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona;

- dalle 17:00 alle 20:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona.

In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Castel San Pietro, al km 38+200, o di Faenza, al km 64+500.

In considerazione dell’elevato afflusso di spettatori, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha definito, in accordo con gli enti locali, un piano per la gestione della viabilità in entrata e in uscita alla stazione di Imola, in particolare, il rafforzamento dei presidi di segnaletica, un presidio operativo a supporto dell’utenza e squadre di viabilità aggiuntive con mezzi di soccorso meccanico.