Formula Uno a Imola, traffico, itinerari e consigli per la viabilità

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio a Imola, si svolgerà il Gran Premio di Formula 1 con la partecipazione di un foltissimo pubblico, stimato in oltre 100.000 presenze.

Itinerari alternativi da Nord a Sud

Per la viabilità di lunga percorrenza, le forze dell’ordine invitano l’utenza a valutare l’opportunità di scegliere itinerari alternativi che bypassino il tratto autostradale dell’autostrada A14 e della SS.9 “Emilia” che si estendono nel territorio di Imola, ovvero che sono compresi tra Faenza e Castel San Pietro Terme; in tal senso, un’alternativa a medio raggio è offerta dalla SS.253 “San Vitale”, arteria che collega Ravenna a Bologna e che si estende per un lungo tratto pressoché parallela alla SS.9 ed all’Autostrada A14. Quindi da Nord verso Sud, ovvero da Bologna, seguire indicazioni per Ravenna lungo la S.P.253 per poi immettersi nell’Autostrada A14 Bis e seguire indicazioni per Rimini, oppure scendere lungo la dorsale adriatica percorrendo la SS.16 “Adriatica” sino a Rimini ove ci si immetterà in Autostrada A14.

Da Sud a Nord

Percorso inverso per l’orientamento opposto, ovvero da Sud (Rimini) a Nord (Bologna): da Rimini percorrere la SS.16 “Adriatica” fino a Ravenna per poi impegnare la SP.253 “San Vitale” sino a Bologna, oppure percorrendo l’Autostrada A14, dopo l’uscita di Faenza, immettersi nell’Autostrada A14 Bis in direzione di Ravenna per poi percorrere la S.P.253 “San Vitale” sino a Bologna.

In A14

Per il raggiungimento del centro abitato di Imola e dell’autodromo ospitante l’evento invece, l’itinerario primario resta quello dell’Autostrada A14 e quello secondario della SS.9 “Emilia”, con possibilità di integrarsi, completarsi, ed essere alternativi tra loro. Per gli spettatori che si recheranno all’evento sportivo utilizzando l’Autostrada A14, l’uscita primaria rimane il casello di Imola, ma si consiglia vivamente anche l’utilizzo delle uscite alternative del casello di Faenza, per i veicoli provenienti da Sud, e del casello di Castel San Pietro Terme per quelli provenienti da Nord.

In caso di circolazione particolarmente congestionata al casello di Imola, non si esclude che le suggerite uscite alternative vengano momentaneamente rese obbligatorie, con l’adozione di significativi provvedimenti di regolamentazione del traffico. Per il successivo deflusso altrettanto vivamente si consiglia di accedere alla rete autostradale con le entrate alternative dei caselli di Faenza se diretti a Sud e di Castel San Pietro Terme se diretti a Nord.

Chiusure temporanee

Ulteriori rilevanti provvedimenti o interventi di viabilità riguardanti la sede autostradale che potranno essere adottati all’occorrenza, concernono l’evenienza di non consentire l’ingresso in autostrada A/14 dal casello di Imola durante la fase di afflusso ed impedirne l’uscita durante la fase di deflusso. Pertanto nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio, a partire dalle ore 07.00 e fino alle ore 15.00 potrà essere interdetto il traffico in entrata al casello autostradale di Imola e dalle ore 15.00, fino a cessate esigenze, non si dovrà utilizzare il Casello di Imola in uscita dall’autostrada A/14. Si ribadisce che il casello autostradale di Imola, è da considerarsi il varco autostradale privilegiato per gli utenti che affluiranno e defluiranno dalla città per l’evento utilizzando mezzi propri e pertanto il traffico locale verrà notevolmente limitato nell’utilizzo di tale casello, sia in entrata che in uscita dall’autostrada, con restrizioni anche nella viabilità ordinaria delle vicinanze