Formula Uno a Imola, le iniziative collaterali nel cuore della città

Imola lancia la sua sfida e lo fa puntando su ciò che la rende unica nel calendario della Formula 1: l’incredibile connessione tra l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e il cuore della città. Una stretta sinergia culturale, sociale ed economica, che passa anche attraverso le eccellenze enogastronomiche. In vista del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna (16-18 maggio 2025), si concretizza la strategia che trasforma Imola in una vera e propria Fan City: un’esperienza immersiva ed estesa, che va ben oltre la gara. (clicca qui per tutte le info)

Per tutta la settimana che precede il Gran Premio – e in particolare dal giovedì alla domenica – Imola offrirà un palinsesto di eventi pensato per coinvolgere tifosi, famiglie, cittadini e visitatori. Degustazioni, dj set, concerti, spettacoli, talk, musei, installazioni artistiche, simulatori di guida, attività per bambini, esposizioni dedicate alla storia della Formula 1 e ai grandi campioni del passato, mostre fotografiche, show car e modelli storici in esposizione, tour guidati tematici tra motori e cultura, laboratori didattici, aperture straordinarie di luoghi della città, performance itineranti, artigianato locale, mercatini tematici, presentazioni di libri, incontri con piloti e figure del mondo motorsport, spazi esperienziali targati Motor Valley, e ancora molto altro. Il tutto con il centro storico come cuore pulsante, ma con iniziative diffuse nei quartieri, nei parchi, nei musei, nelle gallerie e nei locali della città, per un’esperienza che coinvolge l’intero tessuto urbano.