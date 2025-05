Formula Uno a Imola, gli sbandieratori di Faenza in azione prima del via

Il via sarà preceduto dall’esibizione dell’Associazione “Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo”, che raggruppa tutti gli sbandieratori e i musici di Faenza. In griglia ci sarà una rappresentanza con 40 sbandieratori, 10 chiarine e 10 tamburini e per l’occasione é stata realizzata una coreografia dedicata. Le bandiere rappresentano la nazionalità dei venti piloti al via e dei cinque rioni faentini. Gli sbandieratori faentini raccolgono una tradizione in uso in epoca medievale e tramandata nei secoli, con le bandiere strumenti di uso militare per aggregare, segnalare o indicare movimenti alle truppe. I cinque Rioni faentini sono protagonisti del Palio del Niballo, che si perde nella notte dei tempi – (c’è traccia sin dal 1100) e riproposta dal 1959 in forma moderna - che riprende la caratteristica delle giostre rinascimentali.