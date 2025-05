Formula Uno a Imola e parcheggi: tutto quello che c’è da sapere

Mancano ancora due settimane al Gran premio, ma la macchina organizzativa procede velocissima. Tutta l’area dietro le tribune centrali di fatto è attrezzata per la Fan zone, mantenuta in parte dallo scorso Wec e potenziata, è stata creata anche la sala stampa sopra la quale è stata allestita una nuova area vip.

Intanto l’amministrazione comunale ha individuato le aree pubbliche da adibire a parcheggi per i tifosi e i turisti in arrivo, oltre 200mila la previsione rispetto alle presenze nelle giornate del 16, 17 e 18 maggio per l’AWS Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

Con l’obiettivo di rendere regolare ed ordinata la mobilità nella città in occasione dell’evento, e per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, si rende necessario individuare, sulla base dell’affluenza di pubblico e della relativa richiesta, una serie di aree da adibire alla sosta temporanea a pagamento di bus, autoveicoli e motoveicoli.

Diventeranno aree di sosta dalle 6 del 16/05 alle 20 del 18/05: l’area recintata via Patarini in disponibilità ad Area blu, il parcheggio lungo l’asse stradale di via Guicciardini, il parcheggio in via Graziadei; parcheggio “il Meleto” via Tiro a Segno; aree interne al Complesso Osservanza con ingresso da viale delle Palme; parcheggi di fianco al complesso Sante Zennaro via Pirandello 12; il parcheggio dell’Istituto scolastico Alberghetti in via San Benedetto 10.

Dalle 6 del 17 alle 20 del 18 sarà a pagamento l’area parcheggio in via Patarini fianco rotonda via Lughese; parcheggio via Gronchi; area magazzini Area Blu via Poiano; parcheggio via Boccaccio adiacente palestra Cavina (solo moto). E il dalle 6 alle 20 del 18/05 anche il parcheggio “Autostazione” in via Aspromonte, quello in via Aspromonte (fianco ex Zoo Acquario) viale , e quello in viale Saffi fianco Bocciofila. Due le fasce individuando due fasce tariffarie in relazione alla distanza degli stessi parcheggi dagli ingressi alla manifestazione, l’asse ferroviario farà da divisorio fra nord e sud della ferrovia. In fascia A la tariffa è di 60 euro per gli autobus, 25 euro fino a 16 posti, 20 euro per le auto, 10 per le moto, 27 euro per i caravan e roulotte. In fascia B: 60 euro per gli autobus, 20 euro fino a 16 posti, 15 euro per le auto, 7 per le moto, 22 euro per i caravan e roulotte.