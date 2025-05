Formula Uno a Imola: come cambia la viabilità e la nuova sede del mercato

Dal 16 al 18 maggio, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, si svolgerà il Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025. Poiché nelle giornate di giovedì 15 maggio e sabato 17 maggio il centro storico sarà sede di iniziative inerenti alla manifestazione, compresa piazza Matteotti che sarà parzialmente occupata da strutture incompatibili col regolare svolgimento del mercato, sono state individuate altre aree da destinare ai mercati settimanali.

Per il 15 maggio sono state individuate, come aree idonee alla collocazione degli ambulanti, viale Dante Alighieri (nel tratto compreso tra via L. Ariosto e viale Zappi) e una porzione del piazzale Ragazzi del ’99. L’area individuata per lo svolgimento del mercato il 17 maggio è piazza A. Bianconcini.