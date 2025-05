Formula 1, un sabato di qualifiche mozzafiato fra incidenti e colpi di scena, fuori tutti i beniamini di casa pole position di Piastri in McLaren

Un sabato pomeriggio di qualifiche mozzafiato da diversi punti di vista che è sembrato già molto più di una gara. Incidenti, colpi di scena, e alla fine della Q2 fuori tutti i beniamini di casa. Leclerc che quasi piange e chiede scusa a tutti, mentre il suo ex compagno di squadra Sainz, ora in Williams per rilanciarla, chiude la Q2 addirittura con il miglior tempo. Alla fine la lotta è sempre fra McLaren e Red Bull, nella fattispecie fra Verstappen e Piastri.

Era cominciata con gli incidenti di Tsunoda su Red Bull, spaventoso, e Colpinto con Alpine, il primo alla Villeneuve e il secondo al Tamburello. Bastano i nomi a risvegliare drammatici ricordi, ma entrambi sono usciti illesi, merito di scocche che si sono dimostrate completamente sicure.

La pista non perdona l'errore, ma fra stop and go, bandiere rosse e a scacchi la sorpresa arriverà dopo con l'esito della Q2 in cui nessuno riesce a migliorarsi significativamente, a parte Carlos Sainz sulla Williams che chiude addirittura col primo tempo e delle Aston Martin che fra modifiche e la scelta di uscire in gomma media sono entrambi nei primi dieci. Tutti i beniamini di Imola sono fuori, clamorosamente entrambe le Ferrari, anche Antonelli resta parecchio indietro. In Q3 le McLaren capitalizzano il risultato precedente, fino a che, insidioso come sempre, Verstappen comincia a incalzare e conquista la pole provvisoria. Piastri non ci sta e torna di prepotenza a macinare decimi e a frantumare intertempi, alla fine la pole position è sua per uno scarto impercettibile agli umani: 34 millesimi di secondo. Russell per parte sua agguanta il terzo posto e scalza Norris che deve accontentarsi della seconda fila, quarto a 3 decimi dal compagno di squadra, in McLaren, si è già visto, c'è una gara nella gara. Gli spagnoli portano a casa comunque il risultato più clamoroso Alonso è quinto, Sainz sesto. Domani è un altro giorno.