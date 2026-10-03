Formula 1, Imola resta in “panchina”. Domenicali conferma Qatar e Abu Dhabi

IMOLA. In un’intervista a Sky il presidente e Ceo della F1 Stefano Domenicali ha confermato che i gran premi del Qatar e di Abu Dhabi restano gli appuntamenti finali del calendario. «Il calendario l’abbiamo confermato», ha spiegato, «quindi i gran premi che dovrebbero essere gli ultimi due sono quelli già in programma in Qatar e Abu Dhabi. Quindi questa è la direzione che abbiamo preso con le informazioni che abbiamo, con le assicurazioni che dobbiamo assolutamente avere. Questa è la strategia che dovremo applicare fino alla fine dell’anno». La guerra tra Usa e Iran al momento non fa modificare i programmi. Imola resta a disposizione se la situazione dovesse evolvere in modo negativo.