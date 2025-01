Formula 1 e Imola: accordo tra Racing Bulls e Cefla per azzerare le emissioni di carbonio

Mentre la nuova monoposto prova in pista a Imola da martedì, prima con Yuky Tsunoda poi con il nuovo pilota della scuderia Isack Hadjiar, la Visa Cash App Racing Bulls, ex Alpha Tauri e Toro Rosso di Faenza oggi in orbita Red Bull, ha siglato un accordo con l’imolese Cefla per portare lo stabilimento manfredo a livello zero emissioni attraverso l’autoproduzione di energia. Per il team questo programma rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso dal team per raggiungere i propri obiettivi di neutralità carbonica, in linea con l’impegno assunto da Red Bull GmbH e dalla Formula 1. Per l’azienda imolese attiva nel campo dell’engineering civile e industriale, un modo per mettere a frutto la tecnologia Nova brevettata da Cefla e presentata nell’ottobre del 2022.