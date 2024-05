Cambio di strategia per il piano traffico di domenica per il Gran Premio di Imola. Autostrade per l’Italia ha annunciato che sulla A14 Bologna-Taranto, in accordo con la Polizia Stradale, sono state annullate le chiusure della stazione di Imola, precedentemente programmate per domenica 19 maggio, in occasione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Pertanto, nella giornata di domenica, la stazione sarà regolarmente aperta.