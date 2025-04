Fontanelice, un’altra fuoriuscita di strada ferito un 36enne

L’elicottero è atterrato per la seconda volta in un giorno ieri e sempre per una fuoriuscita di strada. Intorno alle 18.30 in territorio di Fontanelice sulla strada provinciale 34 - Gesso un fuoristrada Pajero condotto da un 36enne residente a Firenzuola è finito fuori dalla carreggiata, fermandosi fra i prati dopo essersi ribaltato più volte. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare parte del veicolo per liberare l’uomo dalle lamiere. Una volta estratto è stato caricato in eliambulanza e trasportato al Maggiore di Bologna. Le sue condizioni non sono comunque gravi. I rilievi sono stati fatti dalla polizia locale.