Fondazione: “I soldi ci sono ma a Imola mancano nuove idee”

«I soldi ci sono, quello che manca ora a Imola sono le idee, progettualità originali capaci di fare davvero la differenza. Vogliamo fare in modo che le cose accadano, e anche in maniera veloce, ma ogni euro della Fondazione deve essere speso bene, ossia avere ricadute tangibili per la comunità». La presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola Silvia Poli non ci gira attorno. Per varie ragioni anche nel 2024 gli stanziamenti erano superiori alle erogazioni effettivamente avvenute: 2,474 milioni di euro. «Per il 2025 le risorse stanziate sono di più: 2,7 milioni di euro - conferma Poli - vorremmo spenderli tutti, eventualmente implementarle, dando priorità a progetti innovativi che abbiano un impatto concreto e duraturo. Vogliamo andare oltre la burocrazia ascoltando le proposte, agire in fretta perché le nostre erogazioni possano fare da volano a progetti che anticipino i bisogni del territorio, intervenendo velocemente». Associazioni e realtà cittadine possono inoltrare le loro proposte alla Fondazione entro il 31 gennaio.

