Ferrovia Bologna-Castel Bolognese: i comitati chiamano all’adunata sul quadruplicamento della linea

IMOLA. Preoccupato per “il silenzio che è seguito alla chiusura del dibattito pubblico” sul quadruplicamento della ferrovia Bologna-Castel Bolognese, e deciso a non “abbassare la guardia e a non aspettare in silenzio”, il coordinamento dei Comitati che si oppongono all’attuale progetto e pronto ad andare in Assemblea legislativa per la discussione dell’interpellanza sul tema depositata dal consigliere regionale Marco Mastacchi di Rete civica-Elena Ugolini presidente. E intanto chiama tutti i cittadini a un incontro pubblico. Si intitola “I comitati e il mondo agricolo si confrontano sul progetto del quadruplicamento ferroviario”, e si terrà mercoledì 23 aprile, alle 20, al centro sociale La stalla di Imola (via Serraglio 20/b). Il coordinamento torna a certificare la sua contrarietà alle ipotesi fino ad ora proposte per il quadruplicamento della ferrovia perché “stravolgerebbero l’intero territorio regionale” e nell’attesa della relazione conclusiva di Rfi-Rete ferroviaria italiana, prevista al termine del dibattito pubblico, “continua nella sua opera di sensibilizzazione su un argomento cruciale per il futuro del nostro territorio e delle nostre comunità”. Intanto, appunto, il coordinamento dice di apprezzare l’interpellanza di Mastacchi che il Consiglio regionale discuterà presumibilmente in maggio.

In quell’occasione i comitati “saranno in aula per assistere alla discussione, ascoltare le varie e diverse posizioni e trarne le considerazioni. Vogliamo che le istituzioni a tutti i livelli, siano coscienti e prendano atto della nostra coesa presenza”. Fanno parte del coordinamento i comitati NoViadotto di Imola, il gruppo cittadino di Castel San Pietro Terme, il comitato Alta velocità di Ozzano Emilia, il comitato Alta velocità-Fonti di Colunga di San Lazzaro e il comitato Alta velocità di Solarolo. L’incontro del 23 è organizzato con la partecipazione delle Associazioni Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Terra viva.