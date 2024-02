Ex giocatore dell’Imolese arrestato per sequestro di persona e spaccio di droga

Un ex rossoblù nei guai con la giustizia. È stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma un ex calciatore di Serie C. Si tratta di Aboudramane Diaby, classe 2003, nella scorsa stagione all’Imolese - una presenza - e in precedenza cresciuto nel settore giovanile della Roma. Le accuse sono sequestro di persona e spaccio di droga. Diaby è ritenuto responsabile di un sequestro di persona ai danni di Danilo Valeri, figlio di un pregiudicato, avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, azione perpetrata per un probabile debito di droga. Lo scorso marzo inoltre Diaby è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e decine di migliaia di euro in contanti. Già un anno prima all’interno del suo appartamento erano stati trovati 2 chili e mezzo di hashish, da qui anche l’accusa di spaccio.