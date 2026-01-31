EvOlio Expo: Imola e il territorio presentano le proprie eccellenze

Per la prima volta, il Comune di Imola partecipa a EvOlio Expo, la fiera internazionale dedicata all’olio extravergine di oliva, in corso a Bari, alla Fiera del Levante, fino a domani. L’iniziativa rientra nell’ingresso di Imola nell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e nella rappresentanza regionale insieme a Castel San Pietro Terme, Brisighella, Montegridolfo e San Lazzaro di Savena, tutte presenti con promozione oleoturistica e assaggi dei propri prodotti.

EvOlio Expo è un evento B2B rivolto a operatori, aziende e professionisti della filiera olivicola, concentrandosi sull’olio Evo di qualità, sul turismo legato all’olio e sull’ovicoltura. La manifestazione ospita oltre 150 espositori, 20 associazioni ed enti, circa 50 buyer internazionali da 16 Paesi e propone più di 100 eventi tra convegni, workshop e tavole rotonde su temi strategici: identità territoriale, sostenibilità, salute, innovazione e oleoturismo.

«La partecipazione a EvOlio Expo è un passaggio strategico per Imola e per tutta l’Emilia-Romagna – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico e all’Agricoltura, Pierangelo Raffini –. Come coordinatore regionale dell’Associazione Città dell’Olio, considero questa presenza un grande lavoro di squadra, che mette in rete territori, amministrazioni e produttori con un obiettivo comune: valorizzare l’eccellenza dell’olio Evo e la nostra identità. Imola non rappresenta solo sé stessa, ma anche Castel San Pietro Terme, Brisighella, Montegridolfo e San Lazzaro di Savena. EvOlio è il luogo giusto per costruire relazioni e creare nuove opportunità per le nostre imprese».

Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, aggiunge: «EvOlio Expo è un’occasione straordinaria per mettere in luce le Comunità dell’Olio, rafforzare l’oleoturismo, sostenere il legame tra olio e salute e ribadire la responsabilità nella tutela del paesaggio e della biodiversità. La scelta della Puglia come sede riconosce il ruolo centrale di questa regione nell’olivicoltura nazionale: qui l’olio è identità, comunità e memoria. EvOlio Expo sostiene le eccellenze locali e favorisce il dialogo tra produttori, istituzioni e cittadini, perché solo attraverso collaborazione e condivisione sarà possibile costruire un settore olivicolo solido, innovativo e competitivo».