Evaso dal carcere dopo l’arresto a Imola, aveva saputo della revoca della semilibertà poco prima della fuga

Arrestato a inizio marzo a Imola per aver messo in piede un giro di spaccio di cocaina mentre lavorava in città come addetto alle pulizie in regime di semilibertà, Mneraj Fatbardh, il 34enne albanese evaso dal carcere di Bologna, aveva saputo proprio venerdì che il beneficio gli sarebbe stato revocato. L’uomo, che fino a quel giorno aveva il permesso di uscire per lavorare, sarebbe così dovuto tornare nella sezione interna del carcere per scontare la condanna fino al gennaio 2028. Sarebbe stata quella la molla che lo ha spinto a fuggire approfittando di un attimo di distrazione di una guardia (che stava gestendo l’arrivo di altri detenuti) e di una porta aperta. La caccia all’evaso prosegue anche a Imola dove vivono alcuni parenti.