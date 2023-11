Esondato il fiume Santerno. Autodromo di Imola allagato, salvata una dipendente. Sfollate dieci persone a Casola VIDEO e FOTO

Notte di paura a Imola: è esondato il fiume Santerno. Nella zona dell’autodromo è tutto allagato. Poco prima delle cinque del mattino i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una dipendente dell’autodromo insieme al personale del centro medico. Era bloccata in circa un metro d’acqua: è stata tratta in salvo e caricato in ambulanza. Circa cento famiglie sono rimaste senza corrente elettrica in zona Rivazza. Hera Luce sta intervenendo per la rimozione dell’acqua dalla cabina interessata al fine di ripristinare il servizio quanto prima.

Anche a Mordano, a causa del cedimento arginale del Santerno, si sono registrati allagamenti. Durante la notte, attorno all’una, il fiume Santerno era già esondato a Casalfiumanese tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A Casola Valsenio, nel ravennate, una decina di persone sono state sfollate in via precauzionale.