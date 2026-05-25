Elezioni Imola. Panieri festeggia sui social

“I primi numeri che arrivano dai seggi sono davvero impressionanti. Sono commosso ed emozionato. Grazie Imola. Ci vediamo nella nostra sede elettorale in piazza Caduti per la Libertà”. Il sindaco uscente di Imola, Marco Panieri, commenta così sulla propria pagina Facebook i risultati provvisori delle elezioni comunali, che dopo lo scrutinio dei voti in 20 seggi su 62 vedono il primo cittadino sostenuto dal centrosinistra superare il 72% dei consensi (per l’esattezza 72,4%, con 6.644 voti), in larghissimo vantaggio sullo sfidante di centrodestra Nicolas Vacchi, al momento fermo al 19,8% con 1.817 voti. Lontanissimi da Panieri e Vacchi gli altri tre candidati in corsa: Ezio Roi è al 2,91%, Paola Lanzon al 2,88% e Michele Ferrari al 2,02%. Per quanto riguarda i voti dei singoli partiti, in testa ci sono sempre due liste che sostengono Panieri, vale a dire il Partito democratico con il 45,08% e Imola Corre con il 21,56%, seguite dal principale partito che sostiene Vacchi, Fratelli d’Italia, con finora ha incassato il 17,22%.