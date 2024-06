Elezioni Europee, nell’Imolese il Pd è ancora il primo partito tranne che a Castel del Rio dove Fratelli d’Italia compie il sorpasso

Dal voto imolese per le Europee emergono diversi spunti interessanti, in un quadro politico profondamente mutato rispetto solo a 5 anni fa. Il Pd si consolida, in diversi casi cresce anche in maniera degna di nota come a Imola, in tutti i Comuni tranne uno: Castel del Rio. Qui infatti il partito della premier Giorgia Meloni (la quale conquista anche 2.904 preferenze) diventa il primo con 35,77% sorpassando il Pd che si ferma al 35,36%, come in una gara di Formula uno per pochi centesimi. La distanza è sempre più sottile anche a Fontanelice dove il Pd resta sì in testa con il 34,75%, ma Fratelli d’Italia tallona con un poco inferiore 34,07%, è il secondo risultato più brillante nel circondario. A Imola, invece, il primato del Partito democratico si consolida aumentando a un 43,18%), staccando quindi di circa venti punti Fratelli d’Italia (23,69%) che diventa comunque il secondo partito, a scapito dell'alleato di coalizione, la Lega che precipita al 4,49% quasi pari a Forza Italia che si ferma al 4,47%. I Cinque Stelle, che alle europee proponevano anche l'unica candidata imolese in lista, Cinzia Morsiani, restano inchiodati all' 8,21%, seguiti da Alleanza Verdi e Sinistra che non erano uniti nel 2019, che insieme non sommano solo i propri voti di un tempo ma vanno oltre raggiungendo quota 6,46.