Elezioni, affluenza ancora in calo alle 19

Affluenza ancora in calo anche nei sei Comuni della Romagna (ad eccezione di Morciano) dove si vota per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Alle 19 a Cervia aveva votato il 27,63% degli aventi diritto (contro il 36,74% delle precedenti elezioni), a Faenza il 33,01% (43,76%), a Imola il 31,90% (43,05%), a Verghereto il 44,26% (46,15%), a Mondaino il 29,53% (31,64) e a Morciano il 30,81% (che si segnala come l’unico Comune in crescita rispetto alle precedenti elezioni, quando si era recato alle urne il 27,95%).