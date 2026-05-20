Elezioni a Imola, Piccini dopo la segnalazione della Commissione Antimafia: “Pronto a fare un passo indietro”

Dopo il pronunciamento contrario della Commissione Antimafia, Giuseppe Piccini si ritira dalla corsa per il consiglio comunale di Imola con Forza Italia. “Prendo atto - scrive Piccini - del pronunciamento della Commissione Antimafia, che mi qualifica come “impresentabile” in quanto coinvolto in un procedimento giudiziario. Sono certo della correttezza della mia condotta e resto in attesa del giudizio che ho richiesto già dal 2021, per poter dimostrare la verità, così come sono certo della mia onorabilità e del servizio che ho sempre offerto allo Stato. La mia partecipazione alla lista di Forza Italia per il consiglio comunale di Imola è maturata con l’entusiasmo di mettermi a servizio della comunità e con l’obiettivo di dare un contributo a questo territorio al quale sono legato. Con lo stesso spirito di servizio, e in accordo con il segretario provinciale di Forza Italia Nicola Stanzani, con il candidato sindaco Nicolas Vacchi e nel rispetto, nonché con gratitudine, verso la lista di Forza Italia, per non mettere in difficoltà il partito e gli altri candidati, sono pronto a fare un passo indietro ritirandomi dalla competizione elettorale, affinché questa campagna possa proseguire così come è iniziata: nell’attenzione ai cittadini e nel servizio al bene comune, che continuano a essere per me punti di riferimento nella vita e nell’impegno pubblico”.

Continua Piccini: “Non posso però esimermi dallo stigmatizzare questa modalità di intervento della Commissione Antimafia che a pochi giorni dal voto delegittima una persona incensurata e con la fedina penale pulita come me, diffondendo liste di presunti “impresentabili” con un grave danno alla reputazione e onorabilità. Sono una persona assolutamente “presentatile”: sono un padre di famiglia e servitore dello Stato in quanto poliziotto. Respingo al mittente questa definizione che non mi appartiene in alcun modo”.