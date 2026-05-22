Elezioni a Imola, le proposte dei candidati sindaco agli elettori Under 30

Di giovani non si parla spesso, non sono fra “i temi” che di solito accendono le campagne elettorali, eppure in questa se ne sono visti abbastanza ad animare e seguire i diversi appuntamenti elettorali delle diverse coalizioni. C’è in parte una rinnovata attenzione, non solo social, alla politica, e fra i candidati ci sono anche diversi under 30. A Imola questa volta voteranno per la prima volta per eleggere il loro prossimo sindaco anche 256 neo diciottenni. Ecco la nostra domanda ai candidati sindaci, due dei quali sono millennial.